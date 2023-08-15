القبض على شخص بتهمة إنهاء حياة مسن في مشاجرة بالمنيا

تسبب لهو أطفال، في وقوع مشاجرة بين عدة أشخاص في عزبة مهني التابعة لقرية طوخ الخيل بمحافظة المنيا، أسفرت عن وفاة مسن عمره 61 عامًا بسبب تعدي شاب عليه بالضرب بقالب طوب، ما أسفر عن وفاته بالحال، وأخطرت الأجهزة الأمنية.

مشاجرة بإحدى عزب المنيا

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع مشاجرة بعزبة مهني التابعة لقرية طوخ الخيل، بمركز المنيا، تطورت لاشتباكات وقتل خلالها أحد الأشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى السيطرة على المشاجرة، التي تبين وقوعها بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، مما أسفر عن مقتل «ح .ع» 61 سنة، بالمعاش، إثر تهشيم رأسه بقالب طوب، مما أدى لوفاته في الحال.

ضبط المتهم في واقعة القتل

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أنّ شابا يدعى «م» 35 سنة، وجرى ضبطه وعدد من المتهمين بالمشاجرة، وعززت سلطات الأمن من تواجدها في مكان الواقعة، منعا لحدوث أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.