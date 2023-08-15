«السياحة» تمنع تأجير الفنادق من الباطن: يجب إيداع العقود بالوزراة

تلقت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابا من غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تؤكد فيه ضرورة عدم قيام الفنادق بالتأجير من الباطن، والتأكيد على وجوب إيداع عقود الإيجار بوزارة السياحة والآثار.

ومن جهته، شدد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية، على التأكيد على عدم تأجير المنشآت الفندقية من الباطن وضرورة التعامل مع شركات إدارة فندقية لها كيان قانوني، وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وإيداع نسخة من العقود المبرمة بين الطرفين (المالكة والإدارة) بوزارة السياحة.

الحرص على الحقوق القانونية والمستحقات المالية للفنادق

وأهاب عاقل، بكافة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بما جاء بمنشور الغرفة، وذلك حرصا على الحقوق القانونية والمستحقات المالية للفنادق.

سداد قيمة المشاركة بالجناح المصري بمعرض السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي

وفي سياق متصل، ينتهي غدا الأربعاء الموعد الذي حددته غرفة المنشآت الفندقية لقيام الفنادق بسداد قيمة المشاركة بالجناح المصري بمعرض السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذى يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل.