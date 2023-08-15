سقوط سيول على سانت كاترين لأول مرة في أغسطس.. والأهالي: خير ورزق

عمت البهجة والفرحة على أبناء البادية عقب تعرض مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار وسيول، والتقطوا الصور التذكارية في هذه الأجواء التي تحدث لأول مرة في شهر أغسطس.

فرحة الأهالي بالأمطار: «خير ورزق»

وقال، رمضان محمود الجبالي، من شباب البادية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هذه الأمطار خير ورزق كبير جداً وخرج جميع أهالي وسكان البادية للاحتفال بهذه الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية، لأن الأمطار تأتي بالخير لتروي الزروع وتملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان.

وأضاف، محمد فتيح، من ابناء البادية، أن الحياة البرية تنتعش ويعم الخير ويلتقط الشباب الصور التذكارية مع هذه الأمطار التي تسقط لأول مرة خلال فصل الصيف.

رفع حالة الطوارئ بالمركز

في السياق قال علي عبدالبصير نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ورفع حالة الطوارئ القصوى من خلال غرفة العمليات، تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي احتمالية سقوط أمطار وسيول مرة أخري على مدينة سانت كاترين وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكاتف لإدارة الأزمة بمنتهى الاحترافية.

وأضاف، أن هذه السيول مرت بسلام دون وقوع أي أضرار حيث تم التعامل معها من خلال فتح مخرات السيول الطبيعية والصناعية التي تم تجهيزها مع استخدام سيارات الكسح في الشوارع الخاصة بالمدينة لشفط المياه الزائدة مع تواجد العمال ليلا ونهاراً أمام مخرات السيول تحسباً لأي انسداد قد يحدث بالمنطقة.