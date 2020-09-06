للمرة الثانية خلال أسبوعين.. سيول بمدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، سقوط سيول متوسطة، أغرقت منطقتي "وادي الأربعين" و"وادي جبال"، وعبر السيل الطريق الأوسط للمدينة، دون أن يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية، عقب تعرض المدينة إلى أمطار استمرت لمدة ساعتين ونصف.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، اللواء طلعت العناني، إن المدينة تعرضت في أقل من أسبوعين إلى أمطار غزيرة وسيول، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتخزين آلاف المترات المكعبة من المياه داخل الخزانات الجوفية، مشيراً إلى أن السيول تسير في مجراها الطبيعي، باتجاه بحيرات التخزين.

أوضح أن المدينة تستقبل السيول هذا العام مبكراً، لذلك جرى تطهير طريق المخرات، وتمهيد مجرى السيول، وحماية الوديان التي تستقبل كميات كبيرة من الأمطار طوال العام.

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن المحافظة نفذت مشروعات حماية من أخطار السيول، قاربت تكلفتها حوالي 700 مليون جنيه بالمرحلة الأولى، وساعدت هذه المشروعات في الحفاظ على المدن وحماية المنشآت العامة والسياحية.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 400 مليون جنيه، في مدن الطور ورأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جاري التحكم في مجريات السيل، وسيجري تحديد كميات المياه التي جرى تخزينها من هذا السيل، وأوضح أن مياه السيول تصب في "وادي الشيخ"، والذي يضم بحيرتين سعة كل بحيرة 800 ألف متر مكعب من المياه.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أن مدينة سانت كاترين تضم 237 بحيرة جبلية، سعة كل بحيرة 7 آلاف متر مكعب، يمكنها تخزين 2 مليون متر.