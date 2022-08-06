أمطار الخير تسقط على سانت كاترين.. والمحافظ: لا توجد سيول أو خسائر

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إلى سقوط أمطار استمرت لدقائق، مع انتشار غيوم كثيفة، عصر اليوم السبت، والتي تسببت في سقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة.

سقوط أمطار متوسطة

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم السبت، إن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار متوسطة استمرت لدقائق، ولم تسفر عن حدوث أي سيول أو خسائر.

وأضاف أنه منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار على محافظة جنوب سيناء جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المدن تحسبًا لسقوط الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك خبرة كافية وكبيرة في مجال إدارة الأزمات التي تحدث بسبب الأمطار والسيول.

وتابع: «مركز عمليات المحافظة يتابع من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارئ كل ما يحدث على أرض المحافظة من أجل تقديم حلول حال حدوث أزمة»، معلنًا استمرار حالة الطوارئ بالمدن تحسبًا لسقوط سيول وأمطار الساعات المقبلة.

الأمطار لم تكن غزيرة

من جانبه، قال محمود بدوي، من أبناء سانت كاترين، إن الأمطار لم تكن غزيرة وسقطت فجأة دون مقدمات واستمرت ثلاث دقائق فقط، وانتهت مخلفة بعض الآثار جراء سقوط المياه.

ووصف الأمطار بأنها أمطار خير، إذ تعتمد مدينة سانت كاترين على مياه السيول والأمطار في المقام الأول في كافة مناحي الحياة.

وكانت الأرصاد الجوية نشرت بيانًا الأسبوع الماضي ذكرت فيه احتمال سقوط أمطار على جنوب سيناء وبعض المناطق في المحافظات عقب تعرض دول عربية لمنخفضات جوية تسببت في سقوط أمطار وسيول.