5 مدارس تحصل على شهادة الجودة في التعليم بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لخمس مدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري، خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

أسماء المدارس

وأوضحت مديرية تعليم الأقصر، أن أسماء المدارس التي جرى اعتمادها هى كالتالي: مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت، روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت، مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة، روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر، روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.

منصة أيادي مصر

وفي سياق منفصل، نظمت منصة أيادي مصر، بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة نجوى علي النوبي، رئيس المنصة بتنظيم ورشة لتعلم الريزن، في إطار التعاون مع المركز الدولى لتطوير التعليم برئاسة شيماء سلمان، مدير المركز، وبمشاركة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نورا أحمد عثمان، وبحضور عضو المنصة ريهام رضوان.

صناعة الحلى والإكسسوارات

وحاضرت في الورشة المهندسة ضحي الشاطر، إذ جرى التركيز على تطبيق الجزء العملي الفعلي لكيفية عمل قطع «الريزن» من خلال دمج المواد السائلة مع بعضها وتركها لتشكل قطعاً فنية صغيرة، تستخدم فى صناعة الحلى والاكسسوارات وغيرها، وأهم خطوات تعلم عمل الريزن وأهمية اختيار نوع المادة المستخدمة وكذلك الأدوات والقوالب والمواد المستخدمة.