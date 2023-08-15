حسن شاكوش يعلن تأجيل طرح أغنية «في داهية» بسب وفاة والدة شيبة

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تأجيل طرح أغنيته الجديدة «في داهية» بالتعاون مع الفنان عمر كمال، وذلك بسب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة.

ونشر حسن شاكوش صورة البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهاردة لبعد أيام العزاء».

نجاح حسن شاكوش وعمر كمال

تأتي أغنية «في داهية»، بعد النجاح الذي حققه الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال مؤخرا من خلال أغنية جديدة بعنوان «أنتي التريند» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو.

وفاة والدة الفنان أحمد شيبة

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم والدة الفنان أحمد شيبة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب اليوم، أمام منزل الأسرة بشارع باب 27 بجوار كوبري القباري، بمحافظة الإسكندرية.