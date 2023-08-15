دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بشباب بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب برج البرلس، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع

وتناولت الدورة التدريبية تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، كما تضمنت شرح تفصيلي عن الإجراء المتبع في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، توضيح أنواع الإصابات من حروق و صعق كهربى والجروح والإغماءات وكيفية التعامل مع كل حالة.

وطرح المشاركين فى ختام الدورة التدريبية بعض الاستفسارات عن بعض إصابات الملاعب مثل الشد العضلي، ورد المحاضر الدكتور مصطفى نجم، طبيب مستشفى برج البرلس، على استفساراتهم.

تنظيم فعاليات ضمن مبادرة «صيف شبابنا»

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية وغيرها من البرامج ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وتأتي الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب كفر الشيخ، ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز،.مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.