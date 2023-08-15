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«القومي للمرأة» ينظم 5700 زيارة لتوعية المواطنين في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
02:52 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
حملة بلدي أمانة في المنيا

حملة بلدي أمانة في المنيا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان «بلدي أمانة» بعدد من القرى، وذلك في إطار تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

مشاركة رائدات وميسرات مجموعات الادخار

من جانبها، أوضحت دكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الحملة يتم تنفيذها بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة تمكين الفتيات، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، حيث تستهدف الوصول إلى 12150 من أبناء المحافظة «سيدات ـ رجال ـ أطفال» ويتم تنظيمها بمراكز «مطاي ـ بنى مزارـ سمالوط ـ المنياـ ملوي» بعدد 5700 زيارة.

تنفيذ الحملة في قرى حياة كريمة

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة» بدأت في أول أغسطس الجارى، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من قري خارج المبادرة.

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بقلم اسلام فهمي