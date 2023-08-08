8 معلومات عن مبادرة «بلدي أمانة» في أسوان.. تعزز دور المرأة والأسرة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية توفير الدعم اللازم والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتوعية الأسر بمبادرة «بلدي أمانة»، كجزء من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية للسيدات وأفراد الأسرة في جميع القرى والنجوع المستهدفة.

وأطلقت محافظة أسوان مع الجهات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي مبادرة بعنوان «بلدي أمانة» لضمان توفير الموارد اللازمة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز دور النساء.

معلومات عن مبادرة «بلدي أمانة»

وترصد «الوطن»، 8 معلومات عن مبادرة «بلدي أمانة» التي أطلقتها محافظة أسوان في مدنها وقراها المختلفة بهدف تمكين النساء ورفع وعي الأسر.

1- الهدف منها هو تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ورفع الوعي بالتحديات المجتمعية الحالية.

2- تهدف المبادرة أيضًا إلى نشر أساليب مواجهة الشائعات وتوضيح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية.

3- تشهد فعاليات الحملة مشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي وشباب متطوعين.

4- تشارك قيادات دينية وعلماء ورجال دين في جلسات الدوار والوعاظ.

5- المبادرة تشمل أيضًا مشاركة مبادرة دوى لتمكين الفتيات ومبادرة سفيرات المحبة والسلام.

6- نفذت الحملة 4080 زيارة منزلية خلال اليومين الأولين للحملة.

7- انتهت من توعية 25253 سيدة ورجل وطفل خلال الحملة.

8- تستهدف 29 قرية في مراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.