«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات ورشة تدريب الريزن في المنوفية.. «حرفتك صنعتك»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات ورشة الحرف اليدوية الخاصة بصناعة الريزن، تحت شعار «حرفتك.. صنعتك»، بمشاركة 15 من عضوات أندية الفتاة وأندية التطوع بمركز شباب قلتى الكبرى بمحافظة المنوفية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، أنّ الوزارة تستهدف من خلال تنظيم ورش العمل والتدريب، خاصة الورش الحرفية، تعليم المهن، وإعداد جيل من الشباب والفتيات قادر على الإبداع، واختراق سوق العمل والتهيؤ والتأهيل لحرف ومهن كثيرة منتشرة في سوق العمل، إضافة الى خلق العديد من فرص العمل، التي تساهم في الحد من البطالة ومواجهتها.

مساعدة الفتيات في ملتقى الحرف اليدوية

وأضافت الوزارة أنّ مثل هذه الورش الحرفية تستهدف مساعدة فتيات وسيدات ملتقى الحرف اليدوية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين مستوى معيشتهن وظروفهن، لافتة إلى انّ برنامج التدريبات ضمّ تدريبات على الأشغال اليدوية، إضافة الى تدريب الفتيات على أنواع «الريزن» وكيفية تركيب المادة، وعمل القوالب وخروج المنتج في شكله النهائي.