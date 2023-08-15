قرار عاجل من «تعليم الجيزة» بشأن التحويلات بين المدارس 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن فتح موقع التحويلات بين المدارس 2023 الرسمية والرسمية لغات، سيبدأ بصفة استثنائية اعتبارًا من يوم الأحد 20 أغسطس وحتى الجمعة 25 من نفس الشهر، وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد.

التحويلات بين المدارس 2023

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن التحويلات بالمدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة على مستوى المحافظة، على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالجيزة.

وأشارت إلى أنه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس متابعة موقع المديرية بعد 15 أغسطس، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.