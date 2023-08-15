محافظ المنوفية: خصم 20% للعاملين الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا

شهد اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بشأن إتاحة الفرصة لمن يرغب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات في الحصول على الدراسات العلمية المهنية (دبلوم-ماجستير- دكتوراه)، والحصول على درجات علمية مهنية من الجامعة بهدف تطوير الأداء الحكومي للعاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة.

بروتوكول تعاون بين جامعة ومحافظة المنوفية

وقع البروتوكول، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا، ويتضمن وضع جامعة المنوفية، آليات الالتحاق بالدراسات العليا المهنية والخطة الدراسية والعملية التعليمية للمتقدمين، على أن تتولى المحافظة استيفاء كافة المستندات اللازمة للالتحاق والتسجيل للدرجة العلمية من المتقدمين للدراسة، وتسليمها لإدارة الدراسات العليا بالجامعة للقبول والتسجيل، ويحصل الراغبون من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، في الالتحاق بالدراسات العليا، على خصم 20% من الرسوم الدراسية بمختلف الدرجات العلمية المهنية.

محافظ المنوفية: الجامعة صرحاً تعليمياً متميزاً نفتخر به

وأكد محافظ المنوفية، أنّ جامعة المنوفية تعد صرحاً تعليمياً متميزاً تفتخر به المحافظة في شتى ميادين العلم والبحث والمعرفة، وشريكاً فاعلاً في تقديم الرؤى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة، انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية.

ومن جهته، أكد رئيس جامعة المنوفية، مدى التعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، باعتبارهما وحدة واحدة، وكون الجامعة بيت الخبرة للمحافظة، فضلاً عن توحيد الجهود والرؤى ومد يد العون وتقديم الخبرات والإستشارات العلمية والفنية لإحداث تنمية شاملة والنهوض بكافة القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة لإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.