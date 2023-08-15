تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في الشرقية

قرر الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي من المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي الحالي، ممن حققوا نتائج جيدة على مستوى الإدارة وذلك لجميع الإدارات التعليمية بمنطقة الشرقية الأزهرية.

دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا

جاء ذلك، في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية، وبث روح التنافس بين جميع الطلاب.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بضرورة بدء فعاليات التكريم بكافة الإدارات التعليمية في وقت واحد بحضور ذويهم وبعض ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وكذلك أقرانهم من طلاب مدارس التربية والتعليم .

منطقة الشرقية الأزهرية حققت نتائج متقدمة

الجدير بالذكر، أن منطقة الشرقية الأزهرية بها سبع عشر إدارة تعليمية، وقد حققت نتائج متقدمة على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.