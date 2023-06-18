المنطقة الأزهرية بسوهاج: لا شكاوى من امتحان التاريخ اليوم

أكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عدم تلقي غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة أي شكاوى من الامتحانات اليوم.

امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بداية من سير العمل بمركز توزيع الأسئلة، ثم توجه لمتابعة مجمع لجان الإمام المراغي وآل البيت بمركز ومدينة المراغة.

وشدد رئيس المنطقة على رؤساء اللجان بضرورة المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات في حال وجود أي شكاوى أو رصد أي معوقات، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة اليومية المنتشرة على مستوى المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات وتنظيم سير أعمال الامتحانات.

امتحانات القسم العلمي غدا

جدير بالذكر أن طلاب القسم الأدبي أدوا امتحان مادة التاريخ اليوم، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي غدا امتحان التفاضل والتكامل، ولم ترصد غرفة عمليات سوهاج منذ انطلاق الامتحانات أي شكاوى من القسمين الأدبي والعلمي في معاهد سوهاج الأزهرية.