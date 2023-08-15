ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالمعاهد الأزهرية في كفر الشيخ

اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية فعاليات الدورة التدريبية المجمعة التي تم تنظيمها للعاملين بالمعاهد المرشحة للجودة بالعام الدراسي 2023 - 2024، ضمن خطة الدعم الفني لمعاهد الجودة بالمنطقة بناءً على تعليمات إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بمدرج ديوان عام المنطقة في الفترة من الأحد 13 وحتى اليوم الثلاثاء 15 من أغسطس الجاري.

100 متدرب استفادوا من الدورة التدريبية

واستفاد من الدورة التدريبية عدد 100 متدرب ومتدربة من معاهد: «الروضة الابتدائي، ونصرة الابتدائي، وأبو منيسي الابتدائي، وفتيات الشمارقة الإعدادي، وفتيات قلين الإعدادي، وميت الديبة الابتدائي، وروضة معهد قلين، وفتيات أبو ريا الإعدادي».

«شهاوي» يتابع فعاليات الدورة التدريبية

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة فعاليات الدورة التدريبية في آخر أيامها، والتحاور مع المتدربين حول احتياجاتهم، وحّثهم على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الدورات وتطبيقها فعلياً على أرض الواقع بالمعاهد التابعين لها.

وأُقيمت فعاليات الدورة تحت عنوان «استراتيجيات التعلم النشط» وقام بالتدريب بها كل من الدكتور طاهر وجدي عامر، عضو الدعم الفني بإدارة قلين التعليمية الأزهرية، ويوسف عبدالبديع، عضو الدعم الفني بالمنطقة، وأشرف عليها الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.