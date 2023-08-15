حجم الانخفاض في أسعار الذهب خلال 4 أيام.. عيار 21 يخسر 165 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، انخفاضًا كبيرًا، سواء في سعر جرام الذهب عيار 21 و18، وفي سعر الجنيه الذهب، وبمقارنة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب السبت الماضي والذي شهد القفزة السعرية، يتضح أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل انخفاضًا قيمته 165 جنيهًا.

أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وأسعار الذهب قبل 4 أيام وتحديدا يوم السبت 12 أغسطس الماضي بداية حدوث القفزة السعرية، وفقاً للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، نجد أنّ أسعار الذهب انخفضت كالتالي:

حجم انخفاض جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في 4 أيام بمقدار 165 جنيهًا، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، مبلغ 2265 جنيهاً، مقابل 2430 جنيهاً منذ 4 أيام.

حجم انخفاض جرام الذهب عيار 18

فقد جرام الذهب عيار 18 في نفس المدة، 141.5 جنيه من قيمته، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 1941.5 جنيه، مقابل 2083 جنيهاً منذ 4 أيام.

حجم انخفاض الجنيه الذهب

فيما كان للجنيه الذهب الانخفاض الأكبر بنحو 1420 جنيهاً، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 18020 جنيهاً، مقابل 19440 جنيهاً منذ 4 أيام.

وجاءت قائمة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس كالتالي:

فيما كانت أسعار الذهب يوم السبت الماضي 12 أغسطس كالتالي: