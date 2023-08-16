ضمن مبادرة تنمية الريف.. «بيطري الشرقية» ينظم قافلة طبية في ههيا

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية منزل حيان مركز ههيا، وذلك بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة.

تقديم كل الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية (إدارة ههيا البيطرية) أنه تم تنظيم القافلة ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري تم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

قافلة طبيبة وتوعوية في ههيا

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة البيطرية قامت برش(610) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( 400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ههيا وأطباء وحدة المحمودية البيطرية وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.