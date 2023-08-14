جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لتحصين الحيوانات والطيور بعزبة البور

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق اليوم، قافلة بيطرية لقرية عزبة البوز التابعة لمركز أبو حماد، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس الجامعة.

قافلة بيطرية في الشرقية

وخلال الحملة تم الكشف على 209 حيوانات، و2111 طيور وأرانب، وتم تشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

تنظيم قوافل في القرى الأكثر احتياجا

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف مجانا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.