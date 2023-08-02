تنظيم قافلة بيطرية مجانية لعلاج 600 رأس ماشية في مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إنّ كلية الطب البيطري بالجامعة، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، شرق مطروح، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

قوافل بيطرية بمبادرة حياة كريمة

وأضاف رئيس جامعة مطروح، في بيان، أنّ القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي ضوء دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات البيطرية للمناطق النائية وإقليم مطروح ككل.

علاج 600 حالة مجانا

ومن جهتها، أشارت الدكتورة إيمان خليفة القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري جامعة مطروح، إلى أنه جرى الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 600 رأس ماشية، شملت تشخيص الحمل لعدد 10 أفراس بالسونار، غسيل رحم لـ4 حالات أبقار، علاج 5 حالات تكيس المبايض في أبقار، علاج 40 حالة انسداد في القناة الأنفية الدمعية في الحمير، علاج 160 حالة طفيليات داخلية وخارجية، تشخيص وعلاج أمراض سوء التغذية والنقص الغذائي في أبقار وجاموس وخيول وحمير، علاج 40 حالة إصابة سرج في حمير، الكشف بالسونار على حالات خيول، تشخيص 3 حالات في أبقار باستخدام السونار، تشخيص 3 حالات إسهال في عجول، تجريع 160 حالة أغنام ضد طفيليات الدم، علاج 50 حالة التهاب رئوي في أغنام، تشخيص وعلاج 20 حالة زكام معدي في بط، تشخيص حالة إجهاض في بقره، إجراء عملية جراحية وإزالة سنطة في بقرة، تشخيص وعلاج التهاب في الأذن الوسطى والخارجية في بقرة، تشخيص 40 حالة أبقار وجاموس، علاج حالات الشياع المتكرر، تشخيص وعلاج حالة قرحة، تشخيص حالات التهاب رئوي في خيول وعلاجها، تشخيص 20 حالة كوريزا في رومي وعلاجها، انسداد القناة الدمعية في حصان.