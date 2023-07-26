قافلة بيطرية لفحص أكثر من 5 آلاف رأس ماشية في بني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري في بني سويف، تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس من الثروة الحيوانية، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم.

علاج تناسلي وسونار لـ682 رأس ماشية في بني سويف

وأشار مدير عام الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن القوافل البيطرية شملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 682 رأسا، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 1934، وعلاج الطفيليات والتجريع لــ 1557 حالة، وإجراء 26عملية، بجانب تحصين 1314 حيوانا على مدار 5 أيام منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضي.

البرنامج الزمني للقوافل البيطرية في بني سويف

وأكد «الجبالي» أن القوافل البيطرية جرى تسييرها وفق برنامج زمني تضمن 6 قوافل على مدار الأسبوع الجاري، بدأت السبت الماضي بالقافلة الأولى في مركز الواسطى، والقافلة الثانية بإهناسيا، والثالثة بدلا من ناصر، والقافلة الرابعة بكفرمنصور مركز ببا، والخامسة بابشنا، وتختتم غدا بالقافلة السادسة بقرية بشريف باشا مركز بني سويف.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في القوافل البيطرية التنموية

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية، ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، وتستهدف إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.