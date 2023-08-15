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وزيرة الهجرة: طرحنا أراضٍ ووحدات متميزة بتخفيضات كبيرة للمصريين في الخارج

كتب:

منة عبده
03:04 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، لطرح أراضٍ ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، من خلال توفير تخفيضات كبيرة، إضافة إلى التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بفوائد تنافسية، لفتح الحسابات الدولارية للمصريين بالخارج.

التعاون مع وزارة التعليم العالي

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التعاون الكبير الذي شهده هذا العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ومن ثم السودان، لتسكينهم داخل الجامعات المصرية، لاستكمال دراستهم وتوفير الأمان لهم.

نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الهجرة، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، وعرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.