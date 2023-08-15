خطة التطوير الشاملة لـ مطروح في عهد السيسي بـ«السياحة والآثار»

تلقت محافظة مطروح، عناية بالغة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تشهده في السنوات الماضية في عديد من المجالات المختلفة، أبرزها مجال السياحة والآثار، إذ جرى إنشاء فندق الماسة بالعلمين الجديدة، الذي تمّ بدء العمل فيه من يناير 2018، حتى ديسمبر 2019، وتمّ تشغيل 3 سينمات وعديد من المطاعم يتمّ تشغيلها تباعًا، كما جرى الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، ويتمّ أيضًا الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالي يضم 1650 غرفة يتمّ العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتمّ العمل أيضًا بمنطقة مارينا اليخوت.

تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم

- يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي للتتنمية العمرانية 2052.

- يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترًا ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر تقريبًا.

ـ ويعد جزءاً ضمن أهداف التنمية للساحل الغربي والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 13 في السنة وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 0% حاليًا إلى 7%.

ـ يهدف المشروع إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77% بالإضافة إلى تطوير شبكات البنية الأساسية.

ـ استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية.

ـ استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

تطوير متحف آثار مطروح

ـ تطوير متحف آثار مطروح في مارس 2018، بتكلفة بلغت مليون جنية ومساحته 728 متر مربع.

ـ أنشئ متحف آثار مطروح داخل مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح بالتعاون مع المحافظة لإلقاء الضوء على مدينة مرسى مطروح وتاريخها الحافل على مر العصور من واقع أعمال الحفائر بالمنطقة.

ـ تبلغ المساحة الكلية للمتحف 728متر مربع مقسمة على طابقين بتكلفة مليون جنيه.

ـ يضم المتحف العديد من القطع الأثرية التي تبرز إنجازات ملوك مصر خلال العصور المختلفة وأهمها الفترة الفرعونية مثل تأمين الحدود وإقامة الحصون والقلاع بمنطقة الحدود الغربية لمصر؛ بما يبرز الأهمية التاريخية للمنطقة التي تعد بوابة مصر الغربية بالإضافة إلى دورها فيما يتعلق بالصيد والتجارة وعلاقتها بجيرانها، كما تسلط المعروضات الضوء على معبودات الصحراء، يتناول سيناريو العرض المتحفي موضوعات أخرى كالفلك والعلوم والفلسفة.