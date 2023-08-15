انطلاق مسابقة رياضة الجودو على شواطئ العلمين الجديدة اليوم

رصد محمد سعيد، مراسل قناة «DMC»، تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك عدد من الأنشطة تستعد للانطلاق بعد ساعات قليلة، إذ إنَّه من المقرر بدء مسابقة رياضة الجودو على شواطئ العلمين الجديدة يأتي ذلك بمشاركة عدد كبير من محترفي هذه الرياضة على مستوى العالم.

بطولة «الجي سكي» بالعلمين

وأضاف «سعيد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، أنَّ مدينة العلمين تشهد بطولة «الجي سكي» اليوم على ساحل بحر العلمين الجديدة، وذلك بالتوازي مع مسابقة رياضة الجودو، متابعا: «بدأ المنظمين والعمال وكل المشرفين بتجهيز الريد كاربت والمنطقة التي ستشهد فعاليات مهرجان القاهرة للدراما الذي يأتي احتفالا بمرور 60 عام دراما مصرية»، موضحا ان احتفالية «60 سنة دراما» ستقام على رمال شواطئ العلمين الجديدة.

الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

وتابع أنَّ الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة يضم العديد من الحفلات الهامة للغاية، إذ إن يوم الخميس من هذا الأسبوع يشهد حفل الفنان حكيم، وأيضًا محمد محسن فضلا عن حفل الفنانة أنغام، وذلك في منطقة أرينا العلمين، مشيرًا إلى أنَّه يجرى تجهيز المسرح والمؤثرات الصوتية والإضاءة وكل المستلزمات الخاصة بالحفلات الغنائية.