رئيس حزب مصر أكتوبر: «العفو الرئاسي» خطوة جادة لإرساء التصالح المجتمعي

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، جهود لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن قوائم من المحبوسين، من سجناء الرأي وغيرهم، منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل دورها في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستمرار في الإفراج عن قوائم جديدة من لجنة العفو الرئاسي، يعطي مؤشرا لمزيد من النجاحات والإرادة الجادة لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل من قبل الدولة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشارت رئيس الحزب، إلى أن جهود العفو الرئاسي تأتي تأكيدا على رغبة الدولة في اتخاذ خطوات جادة للعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، فضلا عن حرصها على تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز المفهوم الشامل لها.

مديح: الحوار الوطني نجح في جمع طوائف الشعب

ولفتت إلى أن الحوار الوطني، نجح في جمع طوائف الشعب حول كل المحاور كافة، ليكون الجميع على قلب رجل واحد في الخروج بمقترحات وأفكار بناءة، لحل هذه التحديات، وهو ما قطع الشك على المتربصين بشأن نجاح الحوار الوطني ومدى فاعليته.