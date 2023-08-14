«الأحزاب المصرية»: قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بالملف الحقوقي

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، بمجهودات لجنة العفو الرئاسي المبذولة على مدار الفترة الماضية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي والتعبير.

وقال مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة المصرية اقتحمت الملف الحقوقي من أوسع أبوابه وسعت كل السعي للنهوض بحقوق الإنسان ووضعها في مكانها المستحق.

جميع قرارات العفو الرئاسي ساهمت بشكل كبير في نجاح الحوار الوطني

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا «كما أن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الأيام الماضية، ساهمت بشكل كبير في نجاح الحوار الوطني وظهر ذلك من خلال طريقة الجلسات التي تحدثت فيها جميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة بكل ديمقراطية وحيادية».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، داعيا المفرج عنهم باعتبار قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بحقهم فرصة للتجاوب مع الحكومة والمشاركة بآرائهم في مرحلة تشييد الجمهورية الجديدة من خلال الإدلاء بآرائهم عبر الحوار الوطني والتخلص من أي أفكار سلبية تعكر صفوة المجتمع وتهدد وحدته.