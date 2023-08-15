«الصحة» تكشف طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد: لم يدخل مصر حتى الآن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد ليس الأكثر خطورة ولكنه سريعه الانتشار، لأنه أحد فروع متحور «أوميكرون».

وأكد متحدث الوزارة لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لم يدخل مصر حتى هذه اللحظة، وحال دخوله سيتم الإعلان بكل شفافية، خاصة أن فيروس كورونا لم يعد بالخطورة التي كان عليها منذ انتشار الجائحة، بل أصبح أحد الفيروسات التنفسية ويتم التعامل معه بشكل طبيعي.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد من خلال الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور، وهم كبار السن ومرضى المناعة والأطباء، فضلا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

لقاحات كورونا في مصر

وأكد «عبدالغفار» وفرة اللقاحات في مصر بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، والالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين خلال فترة التقلبات الجوية، وبعد الاختلاط بالأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية.

كما ناشد متحدث الوزارة المواطنين بضرورة الحصو ل على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء، وعدم الخوف من الأعراض الجانبية للقاحات، حيث أنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.