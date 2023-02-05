«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا المعدل لمواجهة «أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر من المقرر أن تتسلم أولى شحنات اللقاح المعدل لكورونا خلال أيام، موضحا أنّ لقاح فايزر هو المخصص فقط لمواجهة متحور اوميكرون، الذي يعد وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، أسرع متحورات كورونا.

الأعراض الجانبية للقاح المعدل لكورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا المعدل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا المعدل لا تختلف عن الأعراض الجانبية للقاحات الأخرى، حيث تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم، مشيرا الى أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب إلى طبيب.

شحنات جديدة للقاح المعدل لكورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الشحنات القادمة من لقاح كورونا المعدل ستخضع للتحليل من قبل هيئة الدواء المصرية لإعطاء التراخيص بتطعيم المواطنين، مشير إلى أنّه في البداية من المقرر تطعيم الفئات المستحق، وهم كبار السن والأطقم الطبية لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوضع الوبائي للفيروس يشهد انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، والفترة الحالية هي فترة نشاط للفيروسات التنفسيةـ وعلى المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.