النائب أحمد صبور: مصر أحدثت نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ إن مصر نجحت في إحداث نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل، وكان لها أثرا واضحا في تسهيل حركة المواطنين ووفرت العديد من الوقت عليهم، بالإضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة على مستوى النشاط التجاري، وتخفيف التكدس المروري.

التوسع في شبكات الطرق وأثره على الوضع الاقتصادي

وقال عضو مجلس الشيوخ إن ضعف شبكات الطرق في الماضي تسبب في تكدس مروري مستمر وأثر بالسلب على الاقتصاد المصري، فضلا عن أن عدم توافر بنية تحتية مهيئة بشكل جيد أدى إلى هروب المستثمرين، وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت الدولة من تخطي تلك الأزمة بشكل حرفي عن طريق إعادة تهيئة البنية التحتية، وكذلك التوسع في شبكات الطرق لتصبح مناسبة مع الزيادة السكانية وقد عاد الأمر بالنفع على العديد من الامور، من أبرزها أنه كان سببا في توفير الوقود بشكل كبير وكذلك الحد من معدلات التلوث البيئي.

وأشار إلى عمل الدولة على تطوير منظومة السكك الحديدية من شتى جوانبها، والتوسع في خطوط مترو الأنفاق بالإضافة إلى خطط الدولة لتطوير الخطين الأول والثاني، هذا إلى جانب العمل على النقل البحري وإعادة تأهيل الموانئ، والتي شهدت نقلة غير مسبوقة كان لها دور رئيسي في تطوير وضع الدولة المصرية في الملاحة العالمية.

تصنيع محلي للنقل والسكك الحديدية

وشدد على مسألة توطين صناعة النقل والسكك الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك تقدم ملحوظ ساهم في توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.

وأشار إلى تصريحات وزير النقل بشأن اقتراب مصر لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة في هذا القطاع وقال: «لابد من تقديم التيسيرات المطلوبة التي تساهم في تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال وبالتالي نحقق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية».