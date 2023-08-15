استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم.. 30.48 جنيه متوسط قيمة الشراء

يواصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، استقراره الذي عليه بداية منذ التعاملات، ويبلغ متوسط الأسعار 30.48 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري وفقًا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ويسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

كما يبلغ سعر الدولار في ميد بنك 30.95 جنيه للبيع و30.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراء أما 30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.