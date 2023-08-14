شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا، وجاء سعر الشراء بين بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك الرسمية، إذ أن الأعلى في الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وفي البيع بالبنك المركزي المصري.

وفيما يلي سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 14-8-2023 بداية التعاملات، بحسب البيانات الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع، ونفس السعر في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة بـ30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، وبـ30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندرية، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.