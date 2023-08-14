رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

كتب:

منة العشماوي
11:02 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا، وجاء سعر الشراء بين بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك الرسمية، إذ أن الأعلى في الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وفي البيع بالبنك المركزي المصري.

وفيما يلي سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 14-8-2023 بداية التعاملات، بحسب البيانات الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه  و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع، ونفس السعر في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة بـ30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، وبـ30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندرية، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

اقرأ المزيد:

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 في البنوك

سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
بقلم منة العشماوي