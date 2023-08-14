استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية، باستقرار مع بداية التعاملات، إذ أن يتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والأعلى في مصرف أبوظبي الإسلامي، وعن سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه والأعلى في البنك المركزي المصري.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري ونفس السعر في بنك مصر، بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة جاء بـ30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.