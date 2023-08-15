سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك، إذ سجل في البنك المركزي 30.48 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراءً، أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، وسعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

- وسجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.