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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
08:54 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك، إذ سجل في البنك المركزي 30.48 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي: 

 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء. 

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- يسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراءً، أما سعر البيع 30.95 جنيه. 

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

- كما يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، وسعر البيع يسجل 30.85 جنيه. 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

- وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في ميد بنك 

- وسجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

 

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