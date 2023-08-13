استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في كافة البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوى الأسعار التى جرى إعلانها من جانب المواقع الرسمية للبنوك المصرية في بداية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الدولار 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك المصرية، مع ختام تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما يسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- فيما يصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، داخل بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، وسعر الشراء فيصل إلى 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، يبلغ في ختام تعاملات اليوم الأحد، 30.95 جنيه للبيع، والشراء 30.85 جنيه.