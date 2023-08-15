مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وحُرر محضرا بالواقعة.

إخطار بمصرع شخصين في حادث

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثتا شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق محور الضبعة بالكيلو 80 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجرى تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفيين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من «إسلام مجدي رجب عبدالخالق إبراهيم»، 29 سنة، مقيم بالجيزة، «مصلح لمعة فانوس رزق الله»، 36 سنة، مقيم الجيزة.

وتولت النيابة العامة، التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.