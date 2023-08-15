إعلان موعد انتهاء حملة «100يوم صحة» وطرق الحصول على الرعاية منزليا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن موعد انتهاء حملة 100 يوم صحة، في تقرير رسمي لها، مشيرة إلى أنه بعد 49 يوما، بالتزامن مع مؤتمر الصحة والسكان والتنمية، داعية المواطنين، إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، خاصة أن الخدمات تشمل جميع التخصصات الطبية المختلفة لجميع الفئات العمرية، بداية من حديثي الولادة لكبار السن.

خدمات حملة 100 يوم صحة مجانية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع الخدمات الصحية المقدمة خلال حملة «100 يوم صحة» مجانية، ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى أن الحملة لا تقتصر على تقديم خدمة الكشف والعلاج فقط، بل أنها تقدم المشورة الصحية للمقلبين على الزواج، والكشف النفسي للمراهقين في جميع المحافظات، وستنتهي في الخامس من سبتمبر المقبل.

الحصول على الرعاية الصحية منزليا

أشادت وزارة الصحة والسكان، بدور اتحاد العمل الأهلي، وما يقدمه من جهد مبذول مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة الى التدخل الجراحي والدوائي الذي تقوم به حملة «100 يوم صحة»، مطالبة المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية منزليا، عن طريق الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للأشخاص غير القادرين على الحركة والمسنين.