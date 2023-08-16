حبس عصابة بتهمة سرقة أجهزة الكمبيوتر من المدارس.. قانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 3 أفراد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا مع أحدهم وهو عامل في مجمع مدارس بالتجمع الخامس على سرقة أجهزة كمبيوتر وشاشة تليفزيون من المدرسة، مستغلين عمل أحدهم بالمجمع وتسهيل دخولهم إلى مكان الواقعة.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمون بتنفيذ جريمة سرقة أجهزة كمبيوتر من مجمع مدار سفي التجمع الخامس وبيعها لدى عميل خاص بهم سييء النية في الزاوية الحمراء وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وعثر بحوزته على المسروقات وتم تحريزها وأخطار النيابة العامة بتفاصيل تلك الأجهزة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية في القاهرة، ألقت القبض على 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس، مقر عمل أحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال استقلالهم سيارة ربع نقل مُستأجرة، قيادة أحدهم، وبحوزة أحد المتهمين مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، أمكن ضبطه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.

عقوبة جريمة السرقة

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض أن عقوبة جريمة السرقة وفق قانون العقوبات وتحديدًا وفق نص المادة 318 :« كل من يرتكب جريمة سرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات»