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ضبط 3 متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مجمع مدارس في التجمع الخامس

كتب:

محمد سيف
01:12 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المتهمون

المتهمون

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس، مقر عمل أحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال استقلالهم سيارة ربع نقل مُستأجرة، قيادة أحدهم، وبحوزة أحد المتهمين مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، أمكن ضبطه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.