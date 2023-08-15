ضبط 3 متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مجمع مدارس في التجمع الخامس

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس، مقر عمل أحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال استقلالهم سيارة ربع نقل مُستأجرة، قيادة أحدهم، وبحوزة أحد المتهمين مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، أمكن ضبطه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.