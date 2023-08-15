القبض على شخصين بتهمة قتل مزارعين في مشاجر بسوهاج

ألقت أجهزة الأمن في سوهاج، القبض على شخصين متهمين بقتل مزارعين بالأسلحة النارية في مشاجرة بينهما.

تعود الواقعة عندما تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بدائرة المركز.

تفاصيل المشاجرة

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وعقب ذلك توفي شخص آخر منهم متأثرًا بإصابته، وطـرف ثانٍ (شخصين وبحوزتهما 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.