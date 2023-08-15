حملات نظافة وتجميل لشوارع الإسماعيلية استعدادا لانطلاق مهرجان المانجو

استعدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، لاستقبال مهرجان المانجو المقرر انطلاقه الجمعة والسبت 18 و19 أغسطس في نسخته الثانية، بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين.

وأطلقت محافظة الإسماعيلية حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع الإسماعيلية، إلى جانب رفع كفاءة بعض المحاور المرورية والشوارع الفرعية بنطاق أماكن ديفليه مهرجان المانجو.

تقليم الأشجار وتجميل للشوارع

ونفذ حي أول الإسماعيلية، حملة مكبرة استهدفت شارع محمد علي المخصص لانطلاق ديفليه مهرجان المانجو، وشارع السلطان حسين أحد أبرز الشوارع المجاورة له وبعض الشوارع الفرعية.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم رفع 125 طن مخلفات وبقايا الأشجار التي تم تهذيبها في نطاق شارع محمد علي وشارع السلطان ومدخل طريق البلاجات وأمام قرية الفيروز السياحية التابعة للمحافظة.

بدء تجهيز شوادر المانجو

وأعلنت رابطة تجار المانجو بالإسماعيلية أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة، لجميع شوادر بيع المانجو المنتشرة في شوارع الإسماعيلية وتحديد أسعار مخفضة للجمهور طوال أيام مهرجان المانجو.

وقال علي العكرمي، رئيس رابطة مزارعي المانجو، إنه سيتم ضخ كميات كبيرة من المانجو في جميع الشوادر المحيطة بأماكن الاحتفالات وأيضا في الشوارع الرئيسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الشوادر تستهدف توفير المانجو لزائري المحافظة في هذا اليوم بسعر مخفض، وأيضا توفيرها للمواطنين من أهالي المحافظة على مدار الأسبوع بنفس الأسعار.