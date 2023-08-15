عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني أنجح تجارب تقريب وجهات النظر في مصر

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني تجربة رشيدة وقرار حكيم من القيادة السياسية في ظل توقيت حساس من عمر الدولة المصرية، إذ أن توحيد الآراء المطروحة والأطياف السياسية المختلفة يؤدي إلى توحيد الجهود في حل المشكلات التي تواجه المجتمع وبالتالي رفعة البلاد.

البرعي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه التجربة تعتبر من أنجح التجارب التي مرت على الدولة المصرية من أجل تقريب وجهات النظر والنقاش من أجل حل مشكلات المجتمع، متابعا: «أعتقد أن دي أول مرة في تاريخ مصر يكون عندنا جلسات نقاشية مفتوحة فيها هذا القدر من الحرية للجميع، وحرفيا لا خطوط حمراء في النقاش».

ولفت «البرعي» إلى التنوع الكبير في الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي تم تقديمها من خلال الحوار الوطني، مؤكدا أنها خير دليل على فتح مجال المشاركة السياسية أمام الجمهور، فضلا عن أنها تعد طفرة في الحريات تشهدها الدولة المصرية خلال تلك الفترة: «الحوار الوطني أنعش الحياة السياسية في مصر بشكل كبير وملحوظ».

التمثيل الشبابي في الحوار الوطني

كما أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه كان هناك تمثيل شبابي حقيقي في جلسات الحوار، وخاصة لجان المحور السياسي: «المحور السياسي خاصة تمتع بالتمثيل الشبابي القوي والمؤثر».

وأشار إلى أن تكوين الحوار الوطني لم يكن أثره فقط في تقريب وجهات النظر؛ بل ساهم أيضا في دعم وتعزيز المشاركة السياسية للشباب.