لطلاب الثانوية العامة.. برامج كليات جامعة المنصورة الجديدة

تعد جامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية من جيل الجامعات الذكية وتتبنى برامج متنوعة تراعي أسواق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا وعالميا، وتهدف إلى المنافسة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة وتخريج طلاب علماء وخلق جيل قادر على الريادة.

برامج كليات جامعة المنصورة الجديدة

وفقا للموقع الرسمي للجامعة تنشر«الوطن» برامج كليات جامعة المنصورة الجديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة كالاتي:

كلية الأعمال بها 7 برامج:

1- برنامج ريادة الأعمال والابتكار

2- برنامج الإدارة

3- برنامج التمويل والاستثمار

4- برنامج التسويق

5- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد

6-برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية

7- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

كلية المعاملات القانونية الدولية بها برنامج واحد

1- برنامج المعاملات القانونية الدولية

كلية الهندسة بها 9 برامج

1- برنامج هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا

2- برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية

3- برنامج هندسة تطوير المنتج

4- برنامج هندسة الطيران والفضاء

5- برنامج هندسة البترول والغاز

6- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

7- برنامج هندسة الميكاترونيات

8- برنامج هندسة الطاقة

9- برنامج الهندسة الطبية الحيوية

كلية علوم وهندسة الحاسب

مجال هندسة الحاسبات وبها 2 برامج + برنامج من 4 مسارات، برنامج هندسة الحاسب

1- المسار: النظم المدمجة

2- المسار: الحوسبة السحابية

3- المسار: الحوسبة عالية الأداء

4- المسار: الأمن السيبراني

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسبات وبها 3 برامج + برنامج من 3 مسارات

برنامج علوم الحاسب

1- المسار: تحليل البيانات الضخمة

2- المسار: الرؤية بالحاسب

3- المسار: هندسة البرمجيات

برنامج علوم الذكاء الاصطناعي

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

كلية العلوم بها 4 برامج

1- برنامج الكيمياء الصناعية

2- برنامج البيولوجيا الجزيئية

3- برنامج علوم الأدلة الجنائية

4- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

كلية الطب بها برنامج واحد

1- برنامج الطب والجراحة

كلية طب الأسنان بها برنامج واحد

1- برنامج طب الأسنان

كلية علوم الصيدلة بها برنامج واحد

1- برنامج الصيدلة - فارم دي (صيدلة إكلينيكية )

كلية علوم وهندسة المنسوجات بها 4 برامج

1- برنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات

2- برنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات

3- برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات

4- برنامج تصميم المنسوجات والموضة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بها 8 برامج

1- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

2- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

3- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان

4- برنامج تكنولوجيا التخديروالعناية المركزة

5- برنامج تقنيات العلاج التنفسي

6- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

7- برنامج التأهيل الوظيفي

8- برنامج تكنولوجيا البصريات

كلية علوم التمريض بها برنامج واحد + 4 مسارات

1- برنامج علوم التمريض

1-مسار: تمريض الطوارئ

2- مسار: تمريض الإدمان

3- مسار: تمريض القبالة

4- مسار: تمريض حديثي الولادة

رابط جامعة المنصورة الجديدة

وأكدت جامعة المنصورة الجديد حرصها التام على جميع الطلاب وأولياء الأمور والتعامل بمبدأ الوضوح والشفافية والعدل ولا تتعامل مع أشخاص ولا مكاتب، ولا مع أي كيان خارج التقديم على الموقع الإلكتروني للجامعة والتنسيق وإعلان النتائج من خلال هذا الرابط.