إطلاق الإعلان التشويقي النهائي لـ«مندوب مبيعات» قبل طرحه بالسينمات

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «مندوب مبيعات»، الإعلان التشويقي النهائي للفيلم، في ضوء الحملة الترويجية للعمل تمهيدًا لطرحه يوم 30 أغسطس الجاري؛ ليُشارك في موسم أفلام صيف 2023، قبل إنطلاقه في دور العرض العربية 17 من الشهر ذاته.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وأيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ووائل العوني، وهبة عبد العزيز، وأيمن قنديل، ويسري المسعودي، وإيمان يوسف، ولمياء كرم، وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز، وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسباركس.

أحداث فيلم مندوب مبيعات

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

تصوير فيلم مندوب مبيعات في دبي

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 إلى مارس ومايو 2023.