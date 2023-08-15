إحالة 261 موظفا في الوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قررت محافظة الدقهلية، اليوم، إحالة 261 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بعد عمل حملات مفاجئة.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الحملات بمحافظة الدقهلية جاءت بهدف التصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وجرى إحالة العاملين للتحقيق بعد مخالفتهم.

إحالة 261 عامل للتحقيق بالدقهلية

وأضافت محافظة الدقهلية، أن الحملات قامت بإحالة العاملين للتحقيق وهم 261 موظفا، منهم 258 من الوحدات الصحية لقرى الحصص وموسى شكري والعيادية وأبو زاهر وكفر الأطرش ومستشفى شربين المركزي بمركز شربين، والوحدات الصحية في كفور العرب وكفر دميرة مركز طلخا.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الإحالة شملت 3 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة مركز شباب كفر دميرة القديم ومركز شباب كفور العرب بمركز طلخا.

وكلفت المحافظة، المسئولين في قطاع الصحة وفي قطاع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المخالفين بعد إحالتهم للتحقيق بعد عمل الحملات المرورية المفاجئة في شربين وطلخا لتغيبهم وانصرافهم.