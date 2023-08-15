«الكشكي»: مخرجات الحوار الوطني تستند للدستور بنسبة 100%

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الضوابط المحددة لصياغة مخرجات الحوار داخل اللجان المتخصصة خلال صياغتها وبلورتها لمقترحات الجلسات العامة.

الكشكي: اللجان المتخصصة تصيغ توصيات اللجان العامة

وقال «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة مكونة من 10 إلى 15 شخصا من بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع هذه اللجان بعدالة التمثيل السياسي لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، مشيرا إلى أن هذه اللجان ليست بديلا عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التي خرجت من اللجان العامة.

الكشكي: كل قضية لها ضوابط خاصة

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل قضية لها ضوابط خاصة؛ إذ تناقش الجلسات إما القرارات أو القوانين التي خرجت من نقاشات الجلسات العامة، والمتخصصين في اللجان المغلقة يبلورون هذه المخرجات بشكل نهائي على حسب كل ملف، ويكون هناك استناد للدستور بنسبة 100%، وهؤلاء الخبراء لديهم من الخبرات والكفاءة ما يمكنهم من بلورة وصياغة نتائج على مستوى عالٍ تصب في المصلحة العامة للدولة في النهاية.

وأشار إلى أنه قد يحدث تباين في وجهات النظر، لكن في النهاية تصل إلى محطة التوافق، فالتوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين في الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحي جدا وموجود، وربما تحدث تباينات في الرأي، لكن في النهاية من الممكن أن يحدث توافق.