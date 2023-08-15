مقرر الصناعة بالمحور الاقتصادي: الحوار الوطني خلق حراكا في الحياة السياسية

قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن هناك العديد من القضايا الصناعية التي جرى تناولها خلال جلسات الحوار الوطني، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، كانت الهدف الرئيسي في كل المناقشات، ولا يمكن إنكار أن «الصناعة» أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحسين حال الاقتصاد المصري، لما توفره من عملة صعبة وصناعة محلية وغيره.

حراك الحياة السياسية بعد الحوار الوطني يؤكد أهميته

كما أشاد ديمتري في تصريحات لـ«الوطن»، بفكرة تكوين الحوار الوطني من الأساس، مؤكدا أنه أدى إلى حصول حراك في الحياة السياسية وانتعاشة ملحوظة، ما أكد مدى اهتمام الدولة المصرية بالشارع المصري، سواء كانت جوانب أو قضايا اجتماعية أو حتى الصعيد السياسي.

وأضاف أن الحوار الوطني، خطوة على الطريق من أجل خلق مجتمع متماسك، وأنه كتجربة أولى لجميع الأطراف المختلفة سويا، من أجل المناقشة حول القضايا المختلفة، فقد جرى تقديم أداء جيد، لكن لا يمكن إنكار أن هناك أفضل لدى المصرين يمكن تقديمه.

ولفت إلى أنه يتوقع أن يكون هناك حلقات نقاشية أخرى من الحوار الوطني بعد انتهاء الحلقة الحالية، إذ قال: «أتوقع أن يكون هناك حلقات أخرى من الحوار، ومع التجربة أكثر من مرة في المناقشات، بين وجهات النظر المختلفة، سيصبح الأداء العام للحوار الوطني أعلى مما نشهده الآن».

ديمتري: الرئيس حماسه واضح للحوار

وأوضح مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن اللجنة تبذل جهود كبيرة من أجل الوصول لمخرجات منطقية، يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهذا الدور لن يكتمل إلا إذا كان هناك تمثيل أكبر للحكومة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: «كلما زاد التمثيل الحكومي في الجلسات، وكلما اطلعنا على خطط الحكومة للمراحل المقبلة وتعاملها مع الأزمات الحالية، كلما كان الأمر أفضل في المخرجات، وبالتالي تحقيق النفع العام».

وأكد أن الاستفادة من الحوار الوطني، تكمن في أن تنفذ كل جهة دورها بشكل سليم، موضحا أن الحوار عبارة عن جهة تدرس المشكلات التي تواجه المجتمع، وتقدم مقترحات وحلول بديلة للأزمات، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في تطبيق المخرجات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لديه حماس تجاه الحوار الوطني، وهذا الحماس من شأنه أن يخلق حالة من النشاط بين الجهات المختلفة، بالتالي يتمكن الحوار من تحقيق هدفه، وأضاف: «حماس الرئيس تجاه الحوار الوطني ظهر عندما قال أثناء فعالية برج العرب عند افتتاح الجامعة التكنولوجية هناك، أن كل ما في سلطات رئيس الجمهورية سأوافق عليه».