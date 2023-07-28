وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الكويت في 6 أكتوبر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد الكويت بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار الدكتور نايف الطيار مستشار السفير الكويتي نائبًا عن السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة.

عنوان خطبة الجمعة القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، إلى أن الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ألقى خطبة الجمعة تحت عنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين».

وأضافت محافظة الجيزة في بيان لها أن افتتاحات المساجد تأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

افتتاح 35 مسجدًا خلال العام الجاري

وقالت محافظة الجيزة، إنه جرى افتتاح 16مسجدًا اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من أول يوليو من العام الجاري حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.