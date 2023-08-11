شهادات بعائد 20% في بنكي «التعمير والإسكان» و«الكويت الوطني».. تعرف عليها

تقدم العديد من البنوك شهادات بعائد 20% للمواطنين، وتعتبر الشهادات الادخارية في البنوك أداة استثمارية شائعة وفعالة للأفراد الذين يرغبون في تحقيق عائد مادي مؤمن على مدى فترة زمنية محددة، وتقدم البنوك الشهادات الادخارية كوسيلة لتوطيد الثقة والاستقرار المالي للعملاء.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادات الإدخار بعائد 20% المقدمة من بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات:

تفاصيل ومميزات شراء شهادات الادخار بعائد 20%

بنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية تحت مسمي Luxury، ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، وتسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم تجديدها، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصرف بشكل سنوي أو شهري ، بفائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد من البنك، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني شهادة ايداع ذات عائد متغير، لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، يمكن تقديم طلب للحصول علي قرض شخصي بحد أقصي 70 % أو بطاقات ائتمانية بحد اقصي 90% من قيمة الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متغير طوال مدة الشهادة يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، بفائدة 20% شهريا أو 20.25% كل 3 أشهر، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.