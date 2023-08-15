شروط الالتحاق ببرنامج العلوم البيولوجية في كلية التربية بالمنصورة

يعد برنامج العلوم البيولوجية في كلية التربية جامعة المنصورة أحد البرامج المستهدفة من طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد إعلان نتيجة التنسيق أمس، وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية اليوم.

شروط الالتحاق ببرنامج العلوم البيولوجية بجامعة المنصورة

وتستعرض «الوطن» شروط الالتحاق ببرنامج العلوم البيولوجية في كلية التربية جامعة المنصورة، وفقًا للموقع الرسمي للكلية، كما يلي:

1- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها من بلاد أخرى.

2- أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

3- أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية.

4- أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق من لياقته لمهنة التعليم، ومنها اختبارات المقابلة الشخصية، اختبارات الاستعداد للعمل بمهنة التعليم وفق النظام المقترح لذلك.

5- اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم.

مدة الدراسة في برنامج العلوم البيولوجية بجامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي بالكلية، تكون الدراسة بكلية التربية جامعة المنصورة نظرية وعملية، ومدة الدراسة في البرنامج للحصول على درجة البكالوريوس 4 سنوات جامعية، وتسير الدراسة وفقا لنظام الفصل الدراسي، وينقسم العام الجامعي إلي فصلين دراسيين.