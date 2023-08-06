مصاريف كلية التربية جامعة المنصورة والأقسام والأوراق المطلوبة

يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصاريف الدراسة في كلية التربية جامعة المنصورة والأقسام الموجودة بها مع تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم بها هذا العام بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وظهور النتيجة للطلاب.

مصاريف الدراسة في كلية التربية جامعة المنصورة

ويتساءل الطلاب عن مصاريف الدراسة في كلية التربية جامعة المنصورة والتي تتراوح هذا العام بين 500 و1800 جنيه، ويجري دفعها إلكترونيا، ويجري التقديم بعد انتهاء التنسيق وظهور النتيجة وقبول الطالب في تنسيق الجامعات المصرية المحدد للكلية.

أقسام الدراسة بكلية التربية جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها العديد من الأقسام الدراسية المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة في كلية التربية بالجامعة وجاءت الأقسام كالآتي:

- قسم اللغة العربية

- قسم أصول التربية

- قسم المناهج وطرق التدريس

- قسم علم النفس

- قسم اللغات الأجنبية

- قسم الدراسات الإجتماعية

- قسم تكنولوجيا التعليم

- قسم الصحة النفسية

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التربية جامعة المنصورة

وأوضحت الجامعة أنه يجري التقديم بعد نتيجة الثانوية العامة وظهور نتيجة التنسيق الخاص بالجامعات المصرية إلى كلية التربية جامعة المنصورة ويتطلب عدة أوراق كالآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة.

- أصل شهادة الميلاد

- أصل بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- عدد 8 صور شخصية مدون عليها الاسم بالكامل.

- صورة من استمارة 6 جند للطلاب الذكور أو استماره 7 جند أو تأكيد بيانات للطلاب صغار السن.

- إيصال بالمصروفات الدراسية بعد سدادها